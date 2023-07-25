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Elazığspor, Burak Yamaç’ı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 09:32
  • Giriş: 25.07.2023 09:32
  • Güncelleme: 25.07.2023 09:33
Kaynak: İHA
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Elazığspor, Burak Yamaç’ı transfer etti

Transferde hareketli saatler yaşayan Elazığspor, Bahattin Köse’nin ardından Iğdır FK’dan stoper Burak Yamaç’ı da transfer ettiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu çerçevede kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Elazığspor, Iğdır FK ile şampiyonluk yaşayan stoper Burak Yamaç’ı renklerine bağladığını duyurdu.

Transfere ilişkin Bordo-Beyazlı Kulüp’ten yapılan açıklamada, “Takımımız, geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen 1998 doğumlu stoper Burak Yamaç’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi. 

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