Elazığspor, İstanbul’a gitti

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 12. haftası’nda deplasmanda oynayacağı Kemerkent Bulvarspor maçı için İstanbul’a gitti.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 12. haftası’nda Kemerkent Bulvarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, bu maç için 21 futbolcuyla İstanbul’a gitti.

Havayoluyla İstanbul’a giden bordo-beyazlı kafilede; Mesut Saray, Bahattin Köse, Hakan Canbazoğlu, Metin Peker, Fatih Kıran, Burhan Arman, Murat Torun, Mehmet Eksik, Beykan Şimşek, Yiğit Kafkasyalı, Burak Yamaç, Berşan Yavuzay, Hasan Ekici, Hüseyin Turunç, Mehmet Ablay, Mert Altınöz, Mikail Koçak, Yağızcan Erdem, Cengizhan Akgün, Çağrı Yağız Yasak ve Ahmet Ertuğrul Öztürk yer aldı.

Cumartesi günü saat 14.00’te Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı’nda oynanacak olan maçı Samsun Bölgesi’nden C klasman hakemi Yakup Bakır yönetecek.