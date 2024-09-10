Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri satışa sunuldu



TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 3. Haftası’nda oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Nazillispor maçı biletleri onlline olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Biletlerinizi online olarak satın alabilirsiniz. Kağıt bilet satışları ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Online satışlarda Passolig zorunluluğu bulunmamaktadır. Kapalı kombinesine sahip taraftarlarımız sadece Kapalı B tribününden giriş yapacaktır” denildi.

Protokol tribün bin, kapalı 250, maraton 150, kale arkası 50 ve misafir tribün 50 TL olarak belirlendi.