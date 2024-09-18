Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığspor, PFDK’ya sevk edildi

Elazığspor, son oynanan Nazillispor maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 13:09
  • Giriş: 18.09.2024 13:09
  • Güncelleme: 18.09.2024 13:09
Kaynak: İHA
Elazığspor, PFDK’ya sevk edildi


Çimentaş Elazığspor ile Nazillispor arasında oynanan ve Elazığspor’un 3-1 kazandığı maçta çıkan olaylardan ötürü bordo-beyazlı ekip PFDK’ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk şöyle:

Elazığspor Kulübü’nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Elazığspor - Nazillispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ’Saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’Talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

BirGün'e Abone Ol