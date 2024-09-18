Elazığspor, PFDK’ya sevk edildi



Çimentaş Elazığspor ile Nazillispor arasında oynanan ve Elazığspor’un 3-1 kazandığı maçta çıkan olaylardan ötürü bordo-beyazlı ekip PFDK’ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk şöyle:



Elazığspor Kulübü’nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Elazığspor - Nazillispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ’Saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’Talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."