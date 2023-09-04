Elazığspor sağlık kontrolünden geçti

Bordo-Beyazlı teknik heyet ve futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

TFF 3. Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve maç haftasına giren Elazığspor’da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelleri sağlık kontrolünden geçti.

Özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleşen kontrollerde sporcular çeşitli testlere tabi tutuldu.

Gerçekleşen kontroller sonucunda teknik heyet ve sporcularda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Bordo-Beyazlı ekip sezonun ilk haftasında Amasyaspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.