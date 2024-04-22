Elazığspor seyirci rekorunu kırdı

Elazığspor’un sahasında Sapanca Gençlikspor’la oynadığı maç en yüksek seyirci sayısına ulaşılan karşılaşma oldu.

TFF 3.Lig 2. Grubun 29. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor’u 2-1 mağlup etti.

Müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu.

Bu aynı zamanda Atatürk Stadyumunun açılışından bu yana en çok seyircili maç olarak kayıtlara geçti ve seyirci rekoru kırıldı.

Karşılaşmayı toplam 12 bin 584 seyirci izlerken karşılaşmada 424 resmi güvenlik görevlisi ile 135 özel güvenlik elemanı görev yaptı.