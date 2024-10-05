Elazığspor, sosyal medyada gündem oldu



Elazığspor taraftarları bu akşam sosyal medyada büyük ses getirdi. Saat 20.23’te bir sosyal medya platformu üzerinden başlatılan hashtag çalışması ile Elazığspor Kulübü tarafından başlatılan SMS kampanyasına destek istendi. Taraftarlar, #busenebizimsene hashtagi ile hem farkındalık oluşturdu hem de SMS kampanyasına bağışta bulunarak takımlarının şampiyonluk yolunda yanında olduğunu gösterdi.