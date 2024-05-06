Elazığspor Tokat’a gitti

Çimentaş Elazığspor, Erbaaspor’la oynayacağı hazırlık maçı için Tokat’a gitti.

TFF 3. Lig Play-Offlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor, hazırlık maçında kendisi gibi 3. turdan Play-Offlara katılacak olan Erbaaspor’la karşılaşacak.

Bu maç için sabah saatlerinde karayoluyla Tokat’a geçen bordo-beyazlı kafile, konakladığı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Play-Off 3. tur maçları öncesi her iki takım da son stratejilerini belirlemek için sahada olacak. 7 Mayıs Salı günü saat 15.00’da başlayacak olan hazırlık maçına Erbaa İlçe Stadı ev sahipliği yapacak.