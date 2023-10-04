Elazığspor ve Batman Petrolspor PFDK’da

Elazığspor-Batman Petrolspor maçında çıkan olaylardan dolayı her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında oynanan ve olaylı geçen Elazığspor - Batman Petrolspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle her iki ekibi PFDK’ya sevk etti.

Hukuk Müşavirliği’nce 03 Ekim 2023 tarihinde PFDK’ta yapılan sevk raporlarında, “Elazığspor Kulübü’nün 01.10.2023 tarihinde oynanan Elazığspor - Batman Petrol Spor A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir. Batman Petrol Spor A.Ş. Kulübü’nün 01.10.2023 tarihinde oynanan Elazığspor - Batman Petrol Spor A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.