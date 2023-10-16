Elazığspor yeni stadında ilk kez kazandı

Elazığspor geçtiğimiz sezondan bu yana mücadele ettiği Elazığ Atatürk Stadyumunda ilk galibiyetini aldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezona kötü başlayan 3Gen Holding Elazığspor, ilk galibiyetine 6. hafta itibariyle imza attı.

Bu galibiyet bordo-beyazlıların Elazığ Atatürk Stadyumunda aldığı ilk 3 puan olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sezondan itibaren mücadele ettiği yeni evinde sırasıyla Karaköprü Belediyespor, Karşıyaka ve Pazarspor’a mağlup olan, Batman Petrolspor’la berabere kalan bordo-beyazlılar, ilk galibiyetini Silifke Belediyespor karşısında almış oldu.