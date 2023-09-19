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Elazığspor, yeni stadında kazanamıyor

Geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere Yeni Elazığ Atatürk Stadyumunda 3 maça çıkan Elazığspor, oynadığı 3 maçın hepsini kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 19.09.2023 12:54
  • Giriş: 19.09.2023 12:54
  • Güncelleme: 19.09.2023 12:54
Kaynak: İHA
Elazığspor, yeni stadında kazanamıyor

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Elazığspor’un, yeni stadyumunda yüzü gülmüyor. Geçtiğimiz sezon oynanan Karaköprü Belediyespor maçıyla faaliyete giren Yeni Elazığ Atatürk Stadyumunda iki sezonda toplam 3 maça çıkan Elazığspor, bu 3 maçta sadece 1 gol atabildi ve hiç galibiyet alamadı.

Bordo-beyazlı ekip sırasıyla Karaköprü Belediyespor’a 2-1, Karşıyaka’ya 4-0 ve son olarak Pazarspor’a 1-0’lık skorlarla yenilerek sahasında henüz galibiyetle tanışamadı. 

Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında evinde TPAO Batman Petrolspor’u ağırlayacak ve yeni stadındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. 

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