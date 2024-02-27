Elazığspor’a 3 günlük izin
Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grup’un 22. haftasını bay geçecek olan Elazığspor, 23. haftadaki Karşıyaka maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediyespor’la 2-2 berabere kalan Elazığspor, grubun 22. Haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek. Bu kapsamda Bordo-Beyazlılarda teknik heyetin raporuyla futbolculara 3 günlük izin verildi.
Pazar günü oynanan Silifke Belediyespor maçı sonrası izne ayrılan futbolcular, perşembe günü yeniden kulüp tesislerinde toplanarak 23. haftada evinde oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlayacak.