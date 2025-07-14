Elazığspor’da 1. etap kampı sona erdi

Seza Çimento Elazığspor’da 7 Temmuz’da başlayan 1. etap kampı sona erdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon hazırlıklarına 7 Temmuz’da kendi tesislerinde başlayan Seza Çimento Elazığspor’da 1. etap kamp çalışmaları 14 Temmuz’da yapılan antrenmanla sona erdi. 2 gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular 17 Temmuz Perşembe günü yine kulüp tesislerinde toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. Bordo-Beyazlılar’da ikinci etap kampı ise 27 Temmuz’a kadar devam edecek. İkinci etap kampı sonrası takım yine 4 günlük izne ayrılacak.

4 günlük izin sonrası Elazığspor 3. etap kamp çalışmalarını Bolu’da gerçekleştirecek. Elazığspor son etap kampında ağırlıklı olarak hazırlık maçları yapacak. Son etap kampı sonrası yine kısa bir izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular daha sonra Elazığ’a dönüp 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında oynanacak olan Adana 01 FK maçı hazırlıklarına başlayacak.