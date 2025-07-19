Elazığspor’da Enes Soy kampa katıldı

Elazığspor’un, Serik Belediyespor’dan transferi Enes Soy, takımın 2. etap kampına katıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına kendi tesislerinde başlayan Elazığspor’da hazırlıklar tam gaz devam ederken, takımın yeni transferi Enes Soy, Elazığ’a gelerek çalışmalara başladı. Futbolcularla tek tek tanışan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Fırat Gül’ün tanıştırması sonrası futbolcularca alkışlandı ve çalışmalara katıldı. Başarılı oyuncu sabah gerçekleştirilen fitness çalışmalarında da yer aldı.