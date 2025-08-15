Elazığspor’da Erzurum kampı sona erdi

Seza Çimento Elazığspor, 3. etap kamp çalışmalarını noktaladı ve pazartesi günü Elazığ’da toplanacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Seza Çimento Elazığspor’da hafta başından itibaren Adana 01 FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Hazırlıklarının ilk iki etabını Elazığ’da yapan Gakgoşlar, 3. etap hazırlıklarını Erzurum’da gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle konakladığı otelden ayrılan ve iki gün izin yapacak teknik heyet ile futbolcular pazartesi günü Elazığ’da bir araya gelecek ve Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında evinde oynayacağı Adana 01 FK maçı hazırlıklarına başlayacak.