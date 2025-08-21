Elazığspor’da sakatlık şoku

Seza Çimento Elazığspor’da, Adana 01 FK maçı öncesi iki sakatlık şoku yaşandı.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında Adana 01 FK ile Pazar günü karşılaşacak. Kritik maç öncesi bordo-beyazlılar iki sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Elazığspor Kulübü’nden sakatlıklara ilişkin yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcularımızdan Süleyman Özdamar, Erzurum’da yapılan antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası çekilen MR görüntülemesi neticesinde sağ uyluk bölgesinde 1. derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Hazırlık maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden profesyonel futbolcumuz Enes Soy’un yapılan MR görüntülemesinde ise kalça ve sol arka adalesinde ciddi zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her iki futbolcumuz da Pazar günü oynayacağımız Adana 01 FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır" denildi.