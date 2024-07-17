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Elazığspor’dan dış transferde ilk imza

Elazığspor dış transferde İskenderunspor’dan stoper Ali Keten’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 17.07.2024 11:15
  • Giriş: 17.07.2024 11:15
  • Güncelleme: 17.07.2024 11:16
Kaynak: İHA
Elazığspor’dan dış transferde ilk imza

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor, dış transferde ilk imzasını attırdı.

Bordo-beyazlı ekip son olarak İskenderunspor forması giyen stoper Ali Keten’le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ’’Kulübümüz, son olarak İskenderunspor forması giyen 1996 doğumlu stoper Ali Keten ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.

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