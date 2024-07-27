Elazığspor’dan kaleci transferi

Elazığspor son olarak Iğdır FK’da forma giyen kaleci İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı.

Çimentaş Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında 4. imzasını Alagöz Holding Iğdır FK’dan kaleci İsmet Yumakoğulları ile anlaşarak attırdı. Elazığspor’dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, ’’Kulübümüz, son olarak Iğdır FK forması giyen 1995 doğumlu kaleci İsmet Yumakoğulları ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.