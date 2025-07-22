Elazığsporlu Erkan Eyibil’den Messi golü

Elazığspor’un, Serik Belediyespor’dan transferi Erkan Eyibil’in, antrenmanda attığı gol izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.

Yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden Elazığspor’da Erkan Eyibil’in golü adeta parmak ısırttı. Lionel Messi’nin attığı golden sonra ikonikleşen Ankara-Messi anlatımını alıntılayan Elazığspor, kulübün yeni 10 numarası Erkan Eyibil’in antrenmanda attığı golü takipçileriyle paylaştı.

Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.