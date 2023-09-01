Elazığspor’un ilk maçı seyircisiz

Geçen sezonun son haftasında oynanan Karşıyaka maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maç seyircisiz oynama cezası alan Elazığspor, Pazarspor maçını seyircisiz oynayacak.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup’un 34. haftasında sahasında konuk ettiği Karşıyaka’ya 4-0 yenilen ve bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin - kötü tezahürat eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilerek bir maç ceza alan Elazığspor, bu cezasını TFF 3. Lig 2. Grup’un 2. Haftası’nda konuk edeceği Pazarspor maçıyla ödeyecek.

Sezona deplasmanda oynayacağı Amasyaspor FK maçı ile merhaba diyecek olan Bordo-Beyazılar, taraftarlarına yeni bir ceza almadığı takdirde 4. haftadaki Batman Petrolspor maçıyla kavuşacak.