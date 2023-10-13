Elazığspor’un konuğu Silifke Belediyespor

Sezona oldukça kötü başlayan, sadece bir gol atmayı başaran ve hiç galibiyet alamayan Elazığspor, 6. haftada Mersin ekibi Silifke Belediyespor’u ağırlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 6. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, Silifke Belediyespor’la karşılaşacak. Hafta içinde sözleşme imzalanan Teknik Direktör Bülent Yenihayat’la ilk maçına çıkacak olan Bordo-Beyazlılar, kötü gidişata dur demek istiyor.

Şuana kadar ligde sadece 1 gol atan ve hiç galibiyet alamayan Bordo-Beyazlılar’ın göstereceği performans merakla bekleniyor.

Önceki gün satışa çıkarılan Elazığspor - Silifke Belediyespor maç biletleri Elazığspor Store’den temin edilebiliyor. Elazığspor yönetim kurulunun aldığı kararla biletler maraton rribün 50 TL, kapalı A tribün 100 TL ve nisafir tribün 30 TL’den satılıyor. Müsabaka biletleri maç gününe kadar Elazığspor Store’den, maç günü ise stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek.

15 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Silifke Belediyespor maçını Kars bölgesinden C klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek. Koçak’ın yardımcılıklarını Trabzon Bölgesi’nden Yiğit Çam ile Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Kars Bölgesi’nden Fevzi Kadir Üreyil olacak.