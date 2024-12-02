Elazığspor’un kupa mesaisi

Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor, deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.

Türkiye Kupasında 4. eleme turu heyecanı başlıyor.

3. turda evinde 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 2-0 yenerek tur atlayan Çimentaş Elazığspor, 4. turda Menemen FK ile eşleşti. Çekilen kura sonucu Elazığspor, rakibi ile İzmir’de karşı karşıya gelecek.

Menemen FK - Çimentaş Elazığspor, 4. eleme turu maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da Menemen İlçe Stadında oynanacak.

2. Lig Kırmızı Grubun 15. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekibin maçtan sonra Elazığ’a dönmeyeceği ve İzmir’de hazırlıklarını devam ettirip Bursa’ya geçeceği öğrenildi.