Elba Bant fabrikasında grev pankartı asıldı

Emek Servisi

İşçiler yurdun dört bir yanında hakları için direnmeye devam ediyor. Grev yapan işçilere bir yenisi Tekirdağ Çerkezköy’de eklendi. Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Elba Bant fabrikasına grev pankartı asıldı, üretim durdu.

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş’te örgütlü işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin (TİS) tıkanmasının ardından grev kararı aldı. Sendika ile işveren arasında 4 aydır süren TİS görüşmelerinin temmuz ayında tamamlanması gerekiyordu. TİS taslağında ücretlerine yüzde 110 zam talep eden işçilere, Elba Bant patronu ise yüzde 43 teklif etti.

Mayıs ayında başlayan ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması gereken TİS’e dair görüşmelerin tıkanması üzerine Petrol-İş’te örgütlü 210 işçi, dün greve başladı. İşçiler, Çerkezköy’den hakları için direnen Fernas Maden işçileri ile Polonez, As Plastik ve Tarkett işçilerine selam gönderdi. İstanbul Hadımköy’de kurulu fabrika önünde grevleri 1 haftadır devam eden As Plastik işçileri de Elba Bant işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. İşçiler, ‘‘Fabrika önlerinde omuz omuza direnmeye devam edeceğiz’’ diyerek birbirlerine destek verdi.