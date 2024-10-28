Elba Bant’ta 1 aylık grev kazanımla sonuçlandı

Emek Servisi

Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Elba Bant fabrikasında grevdeki işçiler kazandı. Petrol-İş’te örgütlü 210 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin (TİS) tıkanmasının ardından başlattıkları grev, 32’inci gününde kazanımla sona erdi. Elba Bant’ta yetkili Petrol-İş sendikası ve işveren arasında TİS için anlaşmaya varıldı.

Petrol-İş ile işveren arasındaki görüşmeler bir ayı aşan grevde de sürerken 5 aylık görüşmelerin sonunda grevdeki işçiler masadan zaferle ayrıldı. Sendika ile işveren arasında 5 aydır süren TİS görüşmelerinin temmuz ayında tamamlanması gerekiyordu. TİS taslağında ücretlerine yüzde 110 zam talep eden işçilere, Elba Bant patronu ise yüzde 43 teklif etmişti. Grevin ardından tamamlanan görüşmelerde işveren ile sendika, zam oranları ve yan haklar konusunda da anlaşmaya varmış oldu.