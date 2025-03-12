Elbet bir gün rahat uyuyacaksın

Haber Merkezi

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

Berkin Elvan için Feriköy Mezarlığı'nın girişinde bir araya gelen grup, sloganlarla Berkin Elvan'ın mezarına yürüdü. Elvan ailesi, Berkin’in mezarı başında yaptığı açıklamada, katillerin hiçbir ceza almadığına vurgu yaparak, “Biz mücadelemizi hep hukuk zemininde yürüttük. Bu ülkenin birer yurttaşı olarak, bizim de hakkımızı teslim etmesi için bu ülkenin mahkemelerine güvendik. Ama oğlumuzun katili tek bir gün bile hapse girmemişken avukatlarımız Oya Aslan ve Can Atalay halen cezaevinde tutuluyor" dedi.

BİZİ KATLEDENLERİN DEVLETİ

Kendilerine yönelik tehditleri şikâyet ettiklerini ancak bir kişinin bile ifadesinin alınmadığına dikkat çeken aile, “Devlet bizim değil, bizi katledenlerin ve acımızla dalga geçenlerin devleti olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. İktidara ve yargı makamlarına seslenen aile, çağrılarını şöyle sonlandırdı:

“Siz katilleri korumaya çalışsanız da biz; Berkin için, katledilen bütün çocuklar için, yangınlarda yaşamını yitiren ve hâlâ korunamayan çocuklar için, tarikatların ellerine bırakılan çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bir çocuğun katilinin hesap vermesi, tüm çocuklarımızın geleceğinin teminatı olacak. Oğlumuz, canımız, yavrumuz, Berkin’imiz, kaç yıl geçerse geçsin; sana yaşatılan zulmü unutmayacağız, seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz. Elbet bir gün yattığın yerde rahat uyuyabilmeni sağlayacağız.”