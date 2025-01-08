Elbistan’a 40 yıldır kül yağıyor: Artık yeter

HABER MERKEZİ

Ekoloji örgütleri, Afşin Elbistan'da yeni kömürlü termik santral projesine karşı çağrı yaptı.

Açıklamada mevcut 8 üniteye 2 ünite daha eklenmesi planına ilişkin Çevre Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararı verildiği hatırlatıldı.

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat’ın okuduğu ortak açıklamada şöyle denildi:

“Santralin çevresinde yaşayanların üzerine kül ve gaz yağıyor. Maalesef bölgede sağlıklı insan kalmadı. Üstelik ne göçmen kuşlar geliyor ne de 5 bin yıllık asmalar üzüm veriyor. Birinci sınıf tarım alanlarına sahip Elbistan Ovası’nın büyük bölümü 40 yılda çöle çevrildi. Artık yeter, Afşin Elbistan bir santralı daha kaldıramaz."

Açıklamayı imzalayan kuruluşlar arasında 350 Türkiye, Avrupa İklim Eylem Ağı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Fosil Yakıtların Ötesi, Greenpeace, Mekanda Adalet Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Temiz Hava Hakkı Platformu, Yuva, Türetim Ekonomisi Derneği, Yeşil Düşünce Derneği ve TEMA Vakfı da var.