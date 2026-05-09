Elche - Alaves maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Elche - Alaves maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? LaLiga 25/26 sezonu 35. hafta mücadelesinde Elche ile Alaves, 9 Mayıs’ta kritik puan mücadelesi için karşı karşıya gelecek. S Sport 1’de canlı ve şifreli yayınlanacak maçın saati, hakemi ve puan durumu detayları haberimizde.

ELCHE - ALAVES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

LaLiga 25/26 sezonunda alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Elche ile Alaves kozlarını paylaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma Tarih Saat Hakem Yayın Kanalı Elche - Alaves 9 Mayıs 2026 15:00 Mateo Busquets Ferrer S Sport 1

ELCHE - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche - Alaves karşılaşması S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. LaLiga takipçileri mücadeleyi S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.

ELCHE - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

LaLiga 35. hafta mücadelesi olan Elche - Alaves maçı, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak.

ELCHE VE ALAVES’İN PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde Elche, 34 maç sonunda topladığı 38 puanla 14. sırada bulunuyor. Alaves ise 34 maçta elde ettiği 36 puanla 19. sırada yer alıyor.

Sıra Takım O G B M A:Y P 14 Elche 34 9 11 14 45:53 38 19 Alaves 34 9 9 16 40:53 36

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Elche, sahasında kazanarak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmayı hedefliyor. Alaves ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.

İki takım arasındaki puan farkının yalnızca 2 olması, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. LaLiga’da sezonun son haftalarına girilirken alınacak sonuçlar sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

Elche - Alaves maçı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’te oynanacak. Estadio Martínez Valero’daki mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.