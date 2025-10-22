Elçi Barrack’tan SDG’ye destek, Tahran’a gözdağı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, “Gazze Zirvesi sembolik bir tiyatro değil, enerji entegrasyonu, ekonomik bağımlılık ve ortak insani özlemler temelinde yeni bir işbirliği senfonisinin başlangıcıydı” dedi. Barrack, ABD’nin Suriye, Gazze ve Lübnan’daki planlarının önündeki “tek engel” olarak da İran Devrim Muhafızları liderliği ve onun vekilleri” diyerek hedefin İran olduğunu da belirtti.

Lübnan’a da mesaj gönderen Barrack, “Beyrut tereddüt etmeye devam ederse, İsrail tek taraflı hareket edebilir ve bunun sonuçları ağır olur” ifadelerini kullandı. Ankara SDG’nin silah bırakması için bastırırken Barrack, SDG için de, “Kimse onları bir şey yapmaya zorlayamaz, müttefiklerimiz” dedi.

SDG ile Şam arasında "entegrasyon" anlaşmazlıkları sürerken Şam heyeti Tabka’da SDG ile bir araya geldi. Taraflar, Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki gerginliği çözülmesi için izlenecek yöntemleri ele aldı. SDG, “iyi niyet göstergesi” olarak Şam’ın farklı zamanda tutukladığı bazı kişileri serbest bıraktığını duyurdu.