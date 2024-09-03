Elçi, Diyarbakır’daki saldırıları Meclis’e taşıdı

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır’da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Elçi önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır ilimizde her geçen gün bir yenisine şahit olduğumuz işletmelere yönelik silahlı, bombalı ve şiddet içeren saldırılar, ilimizde ticari ve gündelik hayatı ciddi bir biçimde etkilemektedir. İşletmelere yapılan saldırıların ilki 9 Haziran 2024 tarihinde Kayapınar ilçesinde bir dans okulunun düzenlediği etkinliğe 50 kişilik bir grubun saldırmasıyla başlamış ardından sırayla 22 Haziran’da Burger King ve Starbucks şubelerine, 11 Temmuz’da Karga ve Hewş adlı kafelere, 25 Ağustos’ta Hewş kafeye saldırılar gerçekleştirilmiştir. Ancak yalnızca ulusal basına yansıyan saldırıların yanı sıra Diyarbakır’da pek çok işletme müşterilerin giyim tarzı gerekçe gösterilerek önce tehdit edilmekte, tehditlere direnenlere saldırı düzenlenirken, kimi işletmeler de tehditlerden dolayı faaliyetlerine son vermektedirler.”