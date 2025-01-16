Elçin Sangu-Birsen Altuntaş tartışması sürüyor: "Bu sefer iki tane sürpriz yapacağım!"

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında 'tekelleşme' gerekçesiyle soruşturma başlamasının ardından oyuncu Elçin Sangu ile gazeteci Birsen Altuntaş arasındaki tartışma devam ediyor.

Altuntaş, Elçin Sangu'nun, eski menajeri olan Başay Okay'ın açtığı davayı kaybettiğini ve Sangu'nun 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL'yi faiziyle ödemesine karar verildiğini yazmıştı.

Bunun üzerine mahkeme tutanaklarının belgesini paylaşarak, "Yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun" ifadelerini kullanmıştı. Sangu bu gelişmeyi "sana küçük bir sürprizim var beklemede kal" diyerek açıklamıştı.

"ARAŞTIRMADAN AYNI HATALARI YAPIYORSUN"

Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'a yönelik yeni bir paylaşım daha yaptı.

"Birsen, maalesef hala aynı hataları yapıyorsun" diyen Sangu, "Araştırmadan hareket ediyorsun, oysa ben sana daha önce de söylemiştim. Dedikodulara dayanarak yalan haber yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sangu, "Şimdi yine sana bir sürpriz yapmak zorunda kalacağım, ama bu sefer iki tane!" dedi.