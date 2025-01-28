Elçin Sangu'dan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki: Hepimizi rahatsız ediyor

Oyuncu Elçin Sangu, ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın, Gezi direnişinin planlayıcılarından olduğu ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanmasının vicdanen rahatsızlık yarattığını kaydeden Sangu, "Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor" dedi.

Sangu, bu tarz kararların toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

"BU TARZ KARARLAR TOPLUMSAL GÜVENSİZLİĞİ ARTIRMAKTAN ÖTEYE GİTMEZ"

Sangu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir. Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor. Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin ‘çok bilir’ edasıyla konuşmaları gibi unsurlar da süreci daha da kaotik hale getiriyor. Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum."