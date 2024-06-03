Elçin Sangu: Fikrimi beyan etmek anayasal hakkım

Oyuncu Elçin Sangu, sanatçıların politik konularda fikirlerini beyan etmemesini savunanlara tepki gösterdi. Vatandaş olduğunun altını çizen Sangu, “Fikrimi beyan etmek anayasal hakkım” dedi.

Oyuncu Elçin Sangu, sanatçıların siyasi konularda fikirlerini beyan etmesi hakkında konuştu.

Commun adlı YouTube kanalında Tanem Sivar’ın sunduğu "Tanemin sorası var’" adlı programa konuk olan Elçin Sangu, sanatçıların gerek politik gerekse günlük yaşama dair konularda fikirlerini beyan etmelerinin eleştirilmesine tepki gösterdi.

Sangu, “Ben de bu ülkenin vatandaşıyım, fikrimi beyan etmek anayasal hakkım” dediği değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Diyorlar ki; oyuncu, sanatçı siyasete karışmasın. Ben bu ülkenin vatandaşıyım ve sesini yükseltecek birileri varsa mümkünse de zaten bu insanlar yapmalı. Biz siyasete girmiyoruz ki; ben kalkıp parti lideri gibi konuşma yapmıyorum ki. Ben fikrimi paylaşıyorum, ne düşünüyorsam onu paylaşıyorum. Bu da benim anayasal hakkım. Yani mesleğimle ne ilgisi var konunun. Ben bunun için gerçekten, herkes bilir işte benim çevremde de, avukata bile vermedim kimseyi. Uğraşmadım bile. Ama bu arada ölüm tehditleri, onlar bunlar, hani küfürler, kıyametler… Hiç umuruma bile takmadım. Çünkü gerçekten doğru bulmuyorum. İfade edilmesi gereken şeyler varsa, mesleki olarak her şey bir kenara, ben bu ülkenin vatandaşı olarak ifade etmeye devam etmek istiyorum.”