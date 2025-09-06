Eldeki satıldı, fatura üçe katlandı

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kaş ilçesindeki kaymakam evi ve üç katlı personel lojmanını, Çukurbağ Yarımadası’ndaki iki lüks villa ile 2020 yılında takas etti. İlçe merkezinde yer alan ve tarihi dokusu ile öne çıkan kaymakam evi yıkılarak yerine konaklama amaçlı dört katlı bina inşa edildi. Valilik ise takas yoluyla elde ettiği villaları Mayıs 2022’de 7,1 milyon TL’ye sattı. İlçe merkezindeki hükümet evini satan valilik, 2020-2023 döneminde kiracı konumuna düştü. Ağustos 2023’te ise Kaş Kaymakamı için yeni bir konut yapılmak istendi.

Kaş Merkez Mahallesi’ndeki kayalık arazide inşa edilmesi planlanan kaymakam evi için 10 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen ihale kapsamında 7 milyon 187 bin 500 TL harcandı. Kaymakam evinin sekiz ayda tamamlanacağı belirtildi. Ancak konut, taahhüt edilen sürede tamamlanamadı. Antalya Valiliği, yarım kalan evin tamamlanması için 25 Temmuz 2025 tarihinde yeni bir ihale düzenledi. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı olarak kullanıldığı” ve rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye dört şirket teklif verdi.

Kaş Kaymakam Konutu’nun tamamlanması için gerçekleştirilen ihale kapsamında 11 Ağustos’ta sözleşme imzalandığı öğrenildi. Antalya Valiliği, Ağustos 2025’te ihaledeki en düşük teklifin sahibi olan inşaat şirketiyle 16 milyon 249 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Konutun, 13 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

Ağustos 2023’te 7,1 milyon TL harcamayla planlanan konutun toplam maliyeti, Ağustos 2025’teki ihale ile yapılan harcamanın ardından 23,3 milyon TL’ye fırladı. Konutun maliyeti, öngörüleni üçe katladı.