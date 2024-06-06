Elden çıkarma sırası Kızılay hastanelerine geldi

Skandalların merkezi haline gelen Kızılay şimdi de dört hastanesi ve iki tıp merkezini elden çıkarıyor. Kızılay, hastanelerin kiralanacağını belirtirken Medipol’den Medical Park’a kadar birçok hastane zincirinin teklif hazırladığı iddia edildi.

Depremin ardından çadır satması, yolsuzluk, israf, liyakatsiz atama skandallarıyla gündem olan Kızılay şimdi de hastanelerini elden çıkaracak.

Kızılay’ın ülke genelinde dört hastanesi ve iki tıp merkezi var. Yılda yaklaşık 1 milyon yurttaşa hizmet veren bu hastaneler İstanbul’un Kartal ve Kağıthane ilçesi ile Konya ve Kayseri’de bulunuyor. Ayrıca kurumun Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi ve Bakırköy Kızılay Tıp Merkezi olmak üzere iki tıp merkezi var.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Kızılay hastanelerini, zarar ettiği gerekçesiyle kiralayacak. Hastaneler, binaları, içindeki cihazlar ve personelleriyle birlikte “İşletme hakkı devri” yöntemiyle elden çıkarılacak.

Kızılay’ın birçok büyük hastane zincirinin kapısı çaldığı ve ardından zincir hastanelerin de teklif hazırladığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurduğu Medipol’den Medical Park’a kadar birçok hastane grubunun da teklif hazırladığı iddia edildi.

KIZILAY DOĞRULADI

Kızılay’dan BirGün’e yapılan açıklamada ise hastanelerinin elden çıkarılacağı doğrulanarak, “Kızılay, sağlık alanındaki çalışmalarını Türkiye’de gönüllü kan bağışı sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, stratejik bir ürün olan kan torbalarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ve yaşlı bakımı faaliyetlerinin genişletilmesi alanlarına odaklayacak. Hali hazırda Kızılay Sağlık Grubu tarafından işletilen ve Kızılay Genel Merkezinin subvanse ettiği 3 ilde bulunan 4 hastane ve 2 tıp merkezi ise uzun süreliğine kiralanacak” denildi.

TEKLİFLER TOPLANDI

“Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Kızılay Sağlık Grubu, Kızılay hastane ve tıp merkezlerinin ruhsatlarının Kızılay’da kalması şartıyla uzun süreliğine sektörün içindeki güçlü yapılardan birine kiraya verilebilmesi için proje hazırladı” denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Kızılay Sağlık Grubu Genel Müdürlüğünün yaptığı özenli çalışma sonucunda Türkiye’de sağlık alanında bilinen tüm güçlü gruplarla iletişime geçildi ve teklifler toplandı. Toplanan teklifler yakın bir zamanda Kızılay Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve son karar verilecek. Söz konusu hastane ve tıp merkezlerinin ruhsatları Kızılay’da kalmaya devam edecek ve sözleşmeye Kızılay’ın ihtiyaç duyması halinde buraları yeniden kendisinin işleteceği şartı konulacak. Yapılan görüşmelerde tüm hastane ve tıp merkezlerinde bulunan personelin, ayrımsız bir şekilde işlerine mevcut özlük haklarından herhangi bir düşüş olmadan devam etmesi maddesi de konulacak.”