Electronic Intifada Direktörü Abunimah, Zürih'te gözaltına alındı

Electronic Intifada Direktörü, gazeteci ve aktivist Ali Abunimah, İsviçre'nin Zürih kentinde gözaltına alındı.

Filistin'e odaklanan, bağımsız çevrim içi haber yayın organı "The Electronic Intifada" tarafından yapılan yazılı açıklamada, direktör Abunimah'ın, Zürih'teki bir etkinlikte yapacağı konuşma öncesi polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Bazı etkinliklere konuşmacı olarak katılmak üzere 24 Ocak'ta Zürih'e gelen Abunimah'ın, ülkeye giriş yapmadan önce havalimanında bir saat sorgulandığı kaydedilen açıklamada, "Filistin'deki adaletsizliğe karşı konuşmak suç değildir. Gazetecilik suç değildir." ifadeleri kullanıldı.