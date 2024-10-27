Elektriğe gizli zam: "200 TL olan fatura 500 TL'ye çıkacak!"

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe gizli zam yapıldığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün önemli bir karar aldı" diyen Babuşcu, "'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitleri yenilendi. Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor" ifadelerini kullandı.

"SÜBVANSİYONLU ELEKTRİK KULLANAMAYACAKLAR"

"EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi" ifadesini kullanan Babuşcu, şunları söyledi:

"Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak."

Babuşcu, "Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek..." ifadelerini kullandı.