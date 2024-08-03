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Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti

Malatya'da, inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 03.08.2024 09:47
  • Giriş: 03.08.2024 09:47
  • Güncelleme: 03.08.2024 09:51
Kaynak: DHA
Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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