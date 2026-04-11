Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, inşaatta çalışan 19 yaşındaki işçi Muhammet Arda Bağırgan, kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 yaşındaki işçi, yüksek gerilim hattındaki akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Muhammet Arda Bağırgan, demir profillere kaynak yaptığı sırada, inşaat alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.
İşçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bağırgan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.