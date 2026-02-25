Elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

20 yaşındaki İbrahim Taşdelen'in kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan işveren 58 yaşındaki İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi 51 yaşındaki İ.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda önceki gün bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'yi gözaltına almıştı.