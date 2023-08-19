Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 12:39
  • Giriş: 19.08.2023 12:39
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi’nde, iddiaya göre 23 gün önce bilinmeyen bir sebeple akıma kapılan Yusuf Bağlan adlı çocuk ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

BirGün'e Abone Ol