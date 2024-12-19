Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3’üncü kattan düştü

Sakarya’da inşaatta çalıştığı esnada elektrik hattının teli ile temas eden 29 yaşındaki işçi, akıma kapılması sonucu 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Akyazı'da Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalışan Feyzullah Sarıca (29), elektrik hattının teline temas etti.

Bu esnada akıma kapılan Sarıca, 3’üncü kattan aşağıya düştü. Diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarıca, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.