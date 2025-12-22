Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden mobilya fabrikasına yük asansörü montajı yapan tekniker Doğancan L. (21), elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan elektrik teknikerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282’nci Sokak’ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)
