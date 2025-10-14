Elektrik akımına kapılarak felç geçiren kızıl şahin uzman ellerde iyileşti

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de elektrik akımına​​​​​​​ kapılarak felç geçiren kızıl şahin, uzman ellerde sağlığına kavuştu.

Gölyaka ilçesindeki ormanlık alanda yaklaşık bir ay önce hareketsiz halde bulunan kızıl şahin, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getirildi.

Kızıl şahini teslim alarak tedaviye başlayan veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal, hayvanın yüksek gerilim hattına konduğu sırada akıma kapılarak felç geçirdiğini tespit etti.

Bitkin haldeki hayvana, şok tedavisinin ardından protein takviyesi, serum desteği ve özel egzersiz uygulamaları yapıldı.

Kızıl şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

- "Şu an doğaya salınma aşamasında"

Veteriner Murat Ünlü, AA muhabirine, kızıl şahinin kliniklerine geldiğinde ölmek üzere olduğunu söyledi.

Hayvana şok tedavisi uyguladıklarını ve sıvı takviyesi sağladıklarını anlatan Ünlü, "Geldiğinde felç geçiriyordu ve parazit vardı. Bu felci giderecek ilaçlarla tedaviler uyguladık. Şu an hayvanımız ayaklarını açıyor, kanatlarını çırpıyor. Biraz daha kendine gelsin diye destekleyici vitamin, mineral tarzı ilaç tedavileri uyguladık. Yoğun bir bekleme programını uyguladık. Şu an çok şükür doğaya salınma aşamasında." diye konuştu.

Ünlü, göç yolunda olan kuşlara kesinlikle zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Göç yolunda olan yaban kuşlarımız ekosistemimiz için çok önemli. Her biri doğal hayatın bir bireyi ve parçası. Bu türler yok olduğu zaman ekosistem de bozuluyor." ifadelerini kullandı.