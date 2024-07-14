Elektrik akımına kapılarak ölen Deniz ve Öktemay, karanfillerle anıldı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kentte etkili olan şiddetli yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren arkadaşları Özge Ceren Deniz'i ve İnanç Öktemay'ı olayın gerçekleştiği sokakta gözyaşları içinde saygı duruşunda bulunup karanfil bırakarak andı.

İzmir’de şiddetli yağış sırasında Konak ilçesi Alsancak Enver Dündar Başar Sokak’ta su birikintisinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak İnanç Öktamay ile birlikte hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz için okul arkadaşları anma töreni düzenledi. Olayın gerçekleştiği sokakta toplanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üzerlerinde beyaz önlükleriyle Özge Ceren Deniz anısına karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

ÖZGE'NİN ARKADAŞI BABASININ MESAJINI OKUDU

Düzenlenen törende Özge Ceren Deniz'in babasının mesajını okuyan Ezgi Sarıcı, "Çok sevdiğim kimya hocamın kızı, sıra arkadaşım, meslektaşım Özge Ceren için burada Ahmet hocam adına konuşuyorum. Tüm hayatını diğer insanların yaşamasına adayan Özge'nin ihmal başlığına sığınılan bu vahşetle katledilmesini kabul etmiyoruz. Özellikle bu konuşmada şuna dikkati çekmek istiyorum ki sorumluluklarını göz ardı edenler çıkıp hesap vermelidir. Ahmet hocamın en büyük isteği başka Özge'lerin de canının yanmamasıdır. Ailesi, arkadaşları ve bizler yani meslektaşları, sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Hiç düşünmeden Özge'ye yardıma koşan İnanç Öktemay'ın ailesinin, sevenlerinin ve bizlerin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"İHMAL DEĞİL, GÖZ YUMULAN BİR CİNAYET..."

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri adına Selin Kurşun tarafından okunan basın açıklaması metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de etkili olan sağanak yağmurda elektrik kaçağından akıma kapılan İnanç Öktemay'ı ve sınıf arkadaşımız Özge Ceren Deniz'i kaybettik. Bir kez daha önlemler alınmadığı ve ihmaller birbirini kovaladığı için bir arkadaşımızı kaybettik. Bu olay bu şehirde yaşayan herkesin başına gelebilirdi. Yeri geliyor sokakta yürürken yeri geliyor sadece asansöre bindiği için arkadaşlarımız hayatını kaybediyor. Günlük yaşamımızı yaşarken güvende değiliz ve bu sebeple yaşadığımız bu olayları sadece 'kaza' diyerek geçiştirmek yetmez. Arkadaşımız Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapıldığı yer için defalarca kez uyarıda ve şikayette bulunulmasına rağmen önlem alınmamıştır. Olay sonrası sahada inceleme yapan EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre olayın gerçekleştiği bu sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Yeterince izole edilmeyen kablonun iletken olan suyla temas etmesiyle kazanın yaşandığı düşünülmektedir. Yıllarca uyarısı yapılan buradaki elektrik kaçağının önlemlerinin alınmamış olması yalnızca bir ihmal değil, göz yumulan bir cinayet gibi adım adım gelmiştir.

"HEPİMİZ ÖZGE'YİZ VE ÖFKELİYİZ"

Bugün buradayız, burada hepimiz birer Özge olarak duruyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşımızı bize hiçbir güç geri getirmeye yetmeyecek biliyoruz. Özge'nin hayatı, bizim arkadaşımız olarak, geleceğin doktoru olarak yapılan her türlü masraftan çok daha kıymetliydi. İnsan hayatının bu kadar ucuzlaştırılmasını, hayatlarımızın hiçe sayılarak günlük yaşantımız esnasında dahi önlemlerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Bizim hayatlarımızın her anından tasarruf yapılmasını daha fazla kabul etmek istemiyoruz. Bizim yaşamlarımızdan, geleceğimizden, eğitimimizden vazgeçilmesini kabul etmek istemiyoruz. Hepimiz Özge'yiz ve öfkeliyiz. Daha önce de pek çok olayın yaşanmasına sebep olan bu mantığın son bulmasını, insan hayatını merkeze alan politikaların yürütülmesini talep ediyoruz. Var olan sorunların tespit edilmesini ve varsa ihmalden sorumlu olan kişi ve kurumların hesap vermesini istiyoruz. Hep birlikte Özge için buraya birer karanfil bırakacağız, hep birlikte. Özge'yi anacağız ancak bu anma bir kez daha aramızdan bir arkadaşımızın eksilmemesi için de olacak. Bu sürecin takipçisi olacağız ve Özge'nin ölümünün sorumluları hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız."

"TEK DERDİ İNSANLARA YARDIMCI OLMAKTI"

Özge Ceren Deniz'in arkadaşı Hatice Soğancı ise gözyaşlarıyla duygularını şu şekilde paylaştı:

"Tek derdi insanlara yardımcı olmaktı. Zor bir bölümde okuyor ve bunun stresini yaşıyordu. Sınavlarını geçmekle ilgili çok umutluydu. Çok tatsız, çok önemli bir ihmal sonucu böyle bir şey yaşandı. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Babası tanıdığım en duyarlı insanlardan biriydi, herkesin hakkını gözetirdi. Özellikle öyle bir babanın kızının başına böyle bir şey gelmesi... Umarım her şey yapılır ve suçlu olan herkes yargılanır."