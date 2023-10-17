Elektrik akımına kapılıp iskeleden düşen işçi, yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir inşaatın ikinci katında dış cephe boyası yaparken elektrik akımına kapılıp, iskeleden düşen Mehmet Sait K. (19), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaatın ikinci katında dış cephe boyamasını yapan Mehmet Sait K., duvardaki elektrik hattını fark etmeyip, temas etti. Akıma kapılarak bulunduğu iskeleden düşen Mehmet Sait K., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Sait K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.