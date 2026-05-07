Elektrik dağıtım altyapısı hemen kamulaştırılmalı

Ahin ASLAN

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik şebekelerindeki teknik ihmallerin orman yangınlarında önemli rol oynadığına belirtti. Oda tarafından yapılan açıklamada, enerji nakil hatları ve dağıtım altyapısındaki bakım eksikliklerinin yangın riskini büyüttüğü belirtilerek kamulaştırma çağrısı yapıldı. EMO, son yıllarda Muğla, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Mardin ve İzmir Çeşme’de yaşanan büyük yangınların enerji nakil hatlarındaki arızalarla bağlantılı olduğunun resmi raporlarla ortaya konulduğunu hatırlattı.

Açıklamada, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının yaz öncesinde düzenli denetlenmesi gerektiği belirtilerek, eskiyen izolatörlerin yenilenmesi, topraklama sistemlerinin kontrol edilmesi ve arızaların tespiti için insansız hava araçlarının kullanılmasının önemine dikkat çekildi. Elektrik direklerinin çevresindeki yanıcı materyallerin temizlenmesi ve enerji nakil hatlarına yakın ağaçların düzenli budanması gerektiği ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlardaki elektrik tesisleri için kapsamlı yangın riski analizleri yapılması çağrısı da yer aldı.

EMO, yapay zekâ destekli izleme sistemleri, termal kameralar ve sensör ağlarıyla yangın risklerinin önceden tespit edilebileceğini belirtti. Açıklamada, enerji nakil hatlarında çıplak iletkenler yerine izoleli kablo sistemlerine geçilmesi gerektiği kaydedildi. Özelleştirme sonrası elektrik dağıtım hizmetlerinde teknik yetersizlikler ve denetim eksiklikleri yaşandığını savunan EMO, mevcut işletme modelinin sürdürülemez hale geldiğini ifade ederek kamulaştırma çağrısı yaptı.