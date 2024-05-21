Elektrik dağıtım şirketleri fiyatlara dev zam istedi

Ekonomi Servisi

Elektrik ve doğalgaza önümüzdeki günlerde zam yapılması beklenirken Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Eldeniz, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi.

Erdeniz basın toplantısında, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Elektrik maliyetleri artmaya devam ederken fiyatların sabit kalması her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırmaktadır. Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir" dedi.

Elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğini kaydeden Eldeniz, "Sürdürülebilir olmayan fiyat politikaları karşılığında bu yıl devletin 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı olacağını öngörüyoruz... Fiyatların bu seviyelerde enerji arz güvenliğini tehdit etmemesi için gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.