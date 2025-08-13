Elektrik dağıtımında faturayı ormanlar ve halk ödüyor!

ABİDİN YAĞMUR

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, elektrik dağıtım şirketlerinin iletim hatlarındaki bakım faaliyetlerini aksatmasının hem orman yangınlarına hem de sıcak yaz günlerinde elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi. Alkaya, “Elektrik dağıtım şebekesinin özelleşmesinin sonuçları halkımıza yüksek faturalar, orman yangınları ve elektrik kesintileri ile yansımaktadır. Yaz günlerinde ormanları korumanın yolu elektriklerin kesilmesi değildir” dedi.

Son yılların en sıcak yaz aylarını yaşayan Mersin’de yurttaşlar sıcak havadan korunabilmek için gece gündüz klimalara yükleniyor. Birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri olmasının ardından sosyal medyada, “şehir şebekesi klima yükünü kaldıramıyor” yorumları dolaşmaya başladı.

Mersin Valiliği bu söylentiler üzerine yazılı bir açıklama yaptı ve kesintilerin nedeni olarak “orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri” gösterdi.

Valilik açıklamasında, orman alanlarından geçen elektrik iletim hatlarının yangın riski taşıdığı, bu nedenle tedbir amaçlı elektrik kesintileri uygulandığı vurgulandı.

YANGININ GEREKÇESİ

Valiliğin bu açıklamasını sorduğumuz Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, oda olarak, 16 Mayıs 2025 tarihinde, orman yangınları ve elektrik iletim hatları konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Odanın söz konusu açıklamasında hem enerji dağıtım şirketlerine hem de Orman Genel Müdürlüğüne uyarılarda bulunulduğunu kaydeden Alkaya, “İzmir’de yaşanan ve Ödemiş, Çeşme, Seferihisar ve Foça’da etkili olan yangın sonrasında İzmir Valiliğinin yaptığı açıklama ile yangınların elektrik hatlarından çıktığı belirtilmişti. Kentimizde son hafta yaşanan elektrik kesintileri sonrasında kamuoyunda oluşan tepkiler nedeni ile Mersin Valiliği de bir açıklama yayınlamış ve özetle Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Silifke ve bazı ilçelerimizde yaşanan elektik kesintilerinin Bölge Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Toroslar EDAŞ ve ilgili kuruluşlar tarafından oluşan “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda alınan kararlar gereğince yapıldığı belirtilmiştir. Özetle Mersin Valiliği yangın riskini önlemek için elektrik kesintilerinin yapıldığını belirtmiş ve ormanları koruma çağrısı yapmıştır. Bu açıklama ile İzmir Valiliğinden sonra Mersin Valiliği de elektrik dağıtım hatlarında ki bakımsızlığın yangın tehlikesinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirtmiştir” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMENİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR”

Alkaya, “Kuşkusuz orman varlıklarının korunması tartışılmazdır. Fakat yapılan uyarılara rağmen Dağıtım Şirketlerinin görevlerini yerine getirmemesinin sonuçlarını sıcak yaz günlerinde Mersin halkına yaşatılması kabul edilmemelidir. Ayrıca kent merkezinde yaşanan kesintiler herhangi bir orman yangını riski taşımamasına rağmen Mersin halkının büyük sorunlar yaşamasına özellikle evde bakıma muhtaç hasta ve yaşlı insanların mağduriyetine yol açmıştır. Dağıtım Şirketlerinin daha fazla kar amacıyla bakım faaliyetlerini aksatması, gerekli tedbirleri almaması ya orman yangınlarıyla ya da bütün bir kent halkının sıcak yaz günlerinde bir hak olan elektrik enerjisine ulaşmasının engellemesine neden olmaktadır. Elektrik dağıtım şebekesinin özelleşmesinin sonuçları halkımıza yüksek faturalar, orman yangınları ve elektrik kesintileri ile yansımaktadır. Yaz günlerinde ormanları korumanın yolu elektriklerin kesilmesi değildir. Bir an önce özelleştirme politikalarından vazgeçilmeli, bilimsel metotlar ve teknolojilerle hizmet eden, toplumu ve doğayı gözeten bir elektrik dağıtım şebekesi işletmesinin kurulması için çalışmalar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.