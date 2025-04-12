Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kuzen öldü

Buse BAĞCI/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Umut Erkan (21) ile yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan'ın kontrolünü yitirdiği 45 KB 6296 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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