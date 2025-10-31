Elektrik faturalarına gizli zam: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrik faturalarına gizli zam yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla apartmanların ortak kullanımındaki elektrik tüketim tutarı yıllık 4 bin kilowatt saat (kWh) ile sınırlandırıldı.

Kararda şunlar denildi: “1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 2026 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 4 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 150 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanır.”

SINIR ORTALAMANIN ALTINDA

Kararla birlikte yıllık 4 bin KWh elektrik kullanımı aşılırsa doğrudan faturaya yansıtılacak. Türkiye'de evlerin ortalama yıllık enerji tüketimi ise yaklaşık 5 bin kWh civarında. Yani ortalama 1000 kWh doğrudan faturalara yansıyacak.